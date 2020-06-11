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Схватка 18-летнего парня и огромной акулы попала на видео

Сегодня, 07:14

Юноша смог отбиться от хищницы и выжить

В прибрежных водах австралийского штата Квинсленд тупорылая акула, которая считается одною из самых агрессивных, напала на 18-летнего дайвера Лачлана Паема. Парень смог отбиться от хищницы и выжить. Об этом сообщает новостной канал 9News.

Лачлан Паем занимался подводной охотой на рыб, когда к нему подплыла тупорылая акула длиной 3,5 метра. На кадрах, снятых на камеру GoPro, видно, как юноша начинает интенсивно отбиваться от хищника ногами. В лодке в нескольких метрах находился друг Паема Пресли Уилкокс, который помог парню выбраться из воды.

Публикация от 9 News Queensland (@9newsqueensland)

"Она тянула меня за ногу вниз, – вспоминает австралиец. – Акула покусала мне правую ласту. Я очень рад, что уцелел".

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Несмотря на опасное столкновение с хищников, Паем с Уилкоксом заверили, что продолжат ловить рыбу в глубоких водах. "Это риск, на который ты добровольно идешь", – подчеркнул Паем.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Напомним, группа исследователей в американском городе Орлеан, штат Массачусетс, сняла на видео белую акулу, которая нападает на мужчину. Кроме этого, был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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