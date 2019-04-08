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Сиамские близнецы отказались от разделения: как сложилась их судьба

Тела братьев соединяются в районе живота

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:39
В Индии близнецы отказались от разделения
В Индии близнецы отказались от разделения
Фото: Depositphotos

Сиамские близнецы из индийского штата Чхаттисгарх заявили, что не сожалеют об отказе от хирургической операции, которая могла разделить их.

"Теперь нас нельзя разделить, даже если бы мы захотели, — говорят в комментарии изданию Daily Mail Шиванат и Шиврам Саху, недавно отметившие 18-й день рождения. — Это было возможно, когда мы были детьми, а теперь поздно. Врачи сказали нам, что уже не смогут нас разделить. Но нам все равно не хотелось. Мы хотим остаться такими, как есть. Мы получили от Бога уникальный дар. С нашей точки зрения, у нас два тела, но одна душа".

Тела братьев соединяются в районе живота, поэтому у них отдельные легкие, сердца и руки, но общие желудок и ноги. Они без труда справляются с повседневными делами и научились бегать, опираясь на землю всеми шестью конечностями. Шиванат и Шиврам посещали обычную школу и входили там в число лучших учеников.

В 2014 году они прославились на весь мир благодаря опубликованному в интернете видео об их жизни. С ними связались несколько врачей и предложили свою помощь, однако близнецы отказались от операции.

Напомним, что ранее в этом году в США также успешно разделили сиамских близнецов – Анну и Хоуп Ричардс. Также мы сообщали о девочке из Индии, которая родилась с близнецом-паразитом растущим из ее туловища.

Смотреть видео: в Австралии разделили сиамских близнецов

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Источник: Сегодня
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