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Синдром запертого человека: у девушки нашли редкую болезнь

Рут Хаслам страдает из-за отсутствия адекватной реакции на любые внешние стимулы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:27
Рут Хаслам болеет синдромом запертого человека
Рут Хаслам болеет синдромом запертого человека
Фото: facebook.com/pareallife

У 28-летней Рут Хаслам из британского города Лидс диагностировали редкое заболевание – синдром запертого человека. Это состояние, при котором у больного полностью отсутствует адекватная реакция на любые внешние стимулы, пишет издание The Mirror.

Пять лет назад, утром 2 января, девушку доставили в местную больницу, где врачи диагностировали у нее инсульт. Следующие три недели Хаслам провела в коме. Процесс восстановления оказался сложным: британке пришлось заново учиться элементарным вещам, в том числе глотать. 

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Девушка думала, что ее молодой человек – Том – бросит ее. Однако преданный парень поддерживал возлюбленную и в июле того же года предложил узаконить их отношения. Хаслам отказалась выходить замуж до тех пор, пока не сможет самостоятельно ходить.

Рут Хаслам и ее парень – Том
Рут Хаслам и ее парень – Том
Фото: facebook.com/pareallife

Рут рассказывает, что люди часто думают, что она глухая, и спрашивают о ее состоянии Тома, хотя она находится рядом. "Я словно в плену собственного тела, но абсолютно все понимаю и знаю порой даже больше, чем полагают окружающие", – призналась британка.

Ранее "Сегодня" писали, как 26-летняя модель превращается в старушку из-за редкой болезни. Кроме этого, мы рассказывали, как девочка с редкой мутацией стала "вторым Эйнштейном".

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