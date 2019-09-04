Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

Журналисты подтверждают, что невесте иранца Милада Чешани меньше 13 лет

В Иране потребовали отменить брак 9-летней девочки Фото: Depositphotos

Журналист Бабака Тагвея в своем Twitter-аккаунте сообщил, что брак 28-летнего иранца с малолетней девочкой из округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад власти страны требуют признать недействительным. Это решение было принято под давлением общественности.

Бабак Тагвей также более подробно описал личность жениха. По его данным, мужчину зовут Милад Чешани, он боец народного ополчения Басидж, которое входит в Корпус стражей исламской революции (КСИР). Некоторые СМИ пишут, будто мужчине не 28 лет, а 22 года. Однако журналисты подтверждают, что его супруге всего 9 лет.

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Ранее "Сегодня" писали, что иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать. По словам Алинежад, согласно исламскому закону 13-летним девочкам разрешено выходить замуж, но не разрешается выбирать себе наряд.

Кроме этого, мы рассказывали, как 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

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