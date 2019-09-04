Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

Журналисты подтверждают, что невесте иранца Милада Чешани меньше 13 лет

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:51
В Иране потребовали отменить брак 9-летней девочки
В Иране потребовали отменить брак 9-летней девочки
Фото: Depositphotos

Журналист Бабака Тагвея в своем Twitter-аккаунте сообщил, что брак 28-летнего иранца с малолетней девочкой из округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад власти страны требуют признать недействительным. Это решение было принято под давлением общественности.

Бабак Тагвей также более подробно описал личность жениха. По его данным, мужчину зовут Милад Чешани, он боец народного ополчения Басидж, которое входит в Корпус стражей исламской революции (КСИР). Некоторые СМИ пишут, будто мужчине не 28 лет, а 22 года. Однако журналисты подтверждают, что его супруге всего 9 лет.

Смотрите видео: свадьба "по-богатому" стало хитом интернет просмотров

Ранее "Сегодня" писали, что иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать. По словам Алинежад, согласно исламскому закону 13-летним девочкам разрешено выходить замуж, но не разрешается выбирать себе наряд.

 Кроме этого, мы рассказывали, как 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Парень сделал десятки предложений своей девушке, но она этого не заметила "Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок Молодой парень женился одновременно на двух: как у него это вышло Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото
видео Иран свадьба невеста невероятное
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer

Популярные статьи

Вчера, 20:47Events

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей: полюбите себя

Вчера, 20:10Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:54Шоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

Вчера, 16:31Шоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Вчера, 12:45Wellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

"Очень похожи": Ольга Фреймут удивила фанатов схожестью с мужем

Вчера, 09:15Fun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

2 сентябряШоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

2 сентябряСтиль

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: когда можно стричь волосы

2 сентябряШоу-бизнес

"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

2 сентябряFun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

2 сентябряТехно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

2 сентябряПсихология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

1 сентябряEvents

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

1 сентябряТехно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Новости партнеров

Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Самые красивые бегуньи: сногсшибательная Юлия Канакина
Самые красивые бегуньи: сногсшибательная Юлия Канакина
Эту красивую бегунью можно смело называть
Эту красивую бегунью можно смело называть "Мерилин в спорте"
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)
30 аналогов популярных лекарств, которые дешевле в десятки раз
30 аналогов популярных лекарств, которые дешевле в десятки раз
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)