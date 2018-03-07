Сколько мусора плавает у VIP-берегов Бали: появилось видео

Не секрет, что главной проблемой Мирового океана на сегодняшний день является загрязнение пластиковыми отходами. Но никто не ожидает увидеть пакеты и обертки у берегов такого райского места, как Бали. Тем не менее, там они тоже есть, сообщает The Guardian.

Британский дайвер Рич Хорнер снял мусор, который принесло течением к берегу курорта Манта Поинт.

"Полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики… пластик, пластик, пластик!", – написал Хорнер в своем Facebook.

Дайвер сообщил, что на следующий день крупный мусор унесло, но частицы микропластика все еще были видны в воде.

Пластик – серьезная проблема для Индонезии. Страна ежедневно производит около 130 тысяч тонн пластмассы и твердых отходов и занимает второе место (после Китая) по темпам загрязнения океана. Это побудило местное правительство разработать специальную программу, целью которой является сокращение объемов мусора на 70% к 2025 году. Для ее реализации каждый год из бюджета будет выделятся 1 млрд.

Напомним, прибыльная переработка мусора: община в Винницкой области увеличила бюджет больше чем в 10 раз.

Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, как установить баки для сортировки мусора в киевском дворе.