Сколько мусора плавает у VIP-берегов Бали: появилось видео
Но никто не ожидает увидеть столько отходов на райском курорте
Не секрет, что главной проблемой Мирового океана на сегодняшний день является загрязнение пластиковыми отходами. Но никто не ожидает увидеть пакеты и обертки у берегов такого райского места, как Бали. Тем не менее, там они тоже есть, сообщает The Guardian.
Британский дайвер Рич Хорнер снял мусор, который принесло течением к берегу курорта Манта Поинт.
"Полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики… пластик, пластик, пластик!", – написал Хорнер в своем Facebook.
Дайвер сообщил, что на следующий день крупный мусор унесло, но частицы микропластика все еще были видны в воде.
Пластик – серьезная проблема для Индонезии. Страна ежедневно производит около 130 тысяч тонн пластмассы и твердых отходов и занимает второе место (после Китая) по темпам загрязнения океана. Это побудило местное правительство разработать специальную программу, целью которой является сокращение объемов мусора на 70% к 2025 году. Для ее реализации каждый год из бюджета будет выделятся 1 млрд.
Напомним, прибыльная переработка мусора: община в Винницкой области увеличила бюджет больше чем в 10 раз.
Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, как установить баки для сортировки мусора в киевском дворе.
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