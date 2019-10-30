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Скорбящих на поминках по ошибке накормили выпечкой с наркотиками

Пироги испекла 18-летняя дочь работницы ресторана, утверждают в полиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:22
Немцев на поминках угостили выпечкой с наркотиками
Немцев на поминках угостили выпечкой с наркотиками
Фото: Depositphotos

Из-за ошибки 18-летней дочери работницы ресторана в немецком городе Росток, федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания, людей на поминках накормили выпечкой с гашишем. Инцидент произошел в августе, но ранее информация о нем не публиковалась из уважения к скорбящим. Об этом сообщает сайт MY Northwest.

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Как пишут авторы издания, после похорон близкие покойного, по немецкой традиции, отправились в ресторан, чтобы выпить кофе и съесть пирог. Но после того, как гости съели выпечку, 13 из них испытали тошноту и головокружение. Им понадобилась медицинская помощь.

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Полицейские выяснили, что пироги испекла 18-летняя дочь работницы ресторана. Ее мать случайно перепутала лежавшие там заготовки для угощения на поминках и взяла пирог с гашишем, который девушка приготовила для другого мероприятия. Сейчас полиция проводит расследование.

Ранее "Сегодня" писали о женщине, которая приготовила коллегам пирожные со слабительным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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