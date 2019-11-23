Скромный подарок обеспечил женщине безбедную старость

75-летняя американка получит 50 тысяч долларов

Подарок мужа обернулся для жены неожиданным богатством Фото: Niels Steeman on Unsplash

75-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, из американского округа Монтгомери, штат Мэриленд, подарил жене выигрышный лотерейный билет. В результате женщина получила 50 тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Мужчина отметил, что его супруга временно не способна выйти из дома. Он решил порадовать ее и купил несколько билетов мгновенной лотереи. Жена тут же проверила результаты розыгрышей через мобильное приложение. Один из билетов, который обошелся супругу в 20 долларов, оказался счастливым.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

"Такого мы не ожидали", – признался американец. Он заключил, что часть выигранных денег пойдет на покрытие долгов, а остальную сумму супруги сберегут на будущее.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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