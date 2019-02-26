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Слабонервным не смотреть: пассажирский лайнер начал вращаться в небе перед посадкой

Лайнер не смог приземлиться из-за сильного ветра

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:07
Самолет не приземлился из-за сильного бокового ветра
Самолет не приземлился из-за сильного бокового ветра
Фото: Depositphotos

Самолет авиакомпании British Airways во время посадки в аэропорту Гибралтара не смог приземлиться из-за сильного ветра. Кадры инцидента опубликованы на странице Rock Radio в Twitter. На кадрах видно, как самолет раскачивается из стороны в сторону, а пилоты вынуждены прервать посадку.
 

"Мне кажется, что вас обманули", – написал пользователь под ником @CivMilAir. В комментариях ему ответили, что "есть свидетели". "Он уклоняется от испанского флота?" – шутит один из юзеров.

Под видео Оскар Торрес выложил еще одну короткую запись, но уже с борта этого самолета. "Стало страшно, когда British Airways вылетел из Гибралтара. Отличное мастерство пилотов, но мне это нравится", – написал он.
 

Напомним, в британском аэропорту Хитроу в Лондоне пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален. Кроме этого, мы писали, что пилот из Австралии случайно изобразил в небе пошлое послание.

Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

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Источник: Сегодня
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