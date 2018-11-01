Сладкий Париж: на одном из показов модели надели платья из шоколада

В рамках французской шоколадной ярмарки прошел показ можной одежды

В Париже модели вышли на подиум в платьях из шоколада. Фото: AFP

Ярмарка шоколада открылась во французской столице. И по традиции, изюминкой вкусного салона стал показ модной одежды. На подиум модели вышли в платьях, корсетах и шляпках, изготовленных из...шоколада!

В Париже модели вышли на подиум в платьях из шоколада Фото: AFP В Париже модели вышли на подиум в платьях из шоколада Фото: AFP В Париже модели вышли на подиум в платьях из шоколада Фото: AFP В Париже модели вышли на подиум в платьях из шоколада Фото: AFP В Париже модели вышли на подиум в платьях из шоколада Фото: AFP В Париже модели вышли на подиум в платьях из шоколада Фото: AFP 1/6

Впрочем, попробовать это чудо не разрешают. Только созерцать. По крайней мере, до завершения кондитерской ярмарки в воскресенье, 4 ноября.

Напомним, ученые назвали неожиданную особенность шоколада. Американские медики из Университета Лома-Линда доказали, что употребление 48 граммов шоколада улучшает способность к обучению и запоминанию. Кроме этого, шоколад с содержанием какао не менее 70% оказывает положительное влияние на иммунитет человека. Ранее эксперты раскрыли пять убедительных причин есть шоколад.

Также мы писали, что голые модели произвели фурор на одном из показов в Лос-Анджелесе.

На показе в Лос-Анджелесе модели вышли на подиум обнаженными, а их интимные места прикрывали лишь полоски скотча – таким образом дизайнер пытался создать эффект купальников.