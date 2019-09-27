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"Слишком душно": пассажирка проветрила самолет, распахнув двери

Женщине грозит заключению на 10-15 суток, согласно законодательству Китая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:57

В международном аэропорту Тяньхэ, что в китайском округе Ухань, пассажирка авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийный выход перед взлетом воздушного судна. Женщина объяснила своей поступок тем, что в салоне было "слишком душно", сообщает таблоид Mirror.

Бортпроводники предупредили пассажирку, сидевшую возле аварийного выхода, что дверь открывать нельзя. Однако женщина заявила, что ей слишком душно и она хочет подышать свежим воздухом, после чего повернула ручку люка.

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В интернете появился видеоролик, который снял один из очевидцев. На записи показано, как стюардессы и пассажиры с удивлением наблюдают за происходящим, в то время как нарушительница невозмутимо сидит возле распахнутой аварийной двери.

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Инцидент произошел в международном аэропорту города Ланьчжоу, Китай. Члены экипажа сразу же сообщили об инциденте сотрудникам полиции, после чего женщину сняли с рейса. Согласно законодательству Китая, правонарушители, которые наносят ущерб воздушному судну, должны быть приговорены к заключению на 10-15 суток.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как пассажирка обнаружила в самолете шокирующую находку. Кроме этого, мы писали, как в британском аэропорту Хитроу пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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