Слишком молодая: 34-летнюю женщину принимают за сестру ее сына, фото

Американка работает фотографом и активно ведет аккаунты в социальных сетях

Владимир Грисюк редактор разделов Fun/Travel

34-летнюю Дэйну Квази из американской Калифорнии часто принимают за старшую сестру ее 17-летнего сына – стройная женщина выглядит очень молодо. Она работает фотографом и активно ведет аккаунты в социальных сетях. В Instagram на нее подписано всего около трех тысяч человек, зато в TikTok – 97,6 тысячи. Количество лайков превышает миллион. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

INSTAGRAM

Американка признается, что не считает себя слишком молодой. Она забеременела Джулианом в 16 лет и решила оставить ребенка, о чем не жалеет. А после рождения второго сына – Дэйна – сделала операцию по подтяжке живота и вставила в грудь импланты. Под видео в TikTok подписчики часто пишут, что женщина выглядит молодо, но Дэйна утверждает, что это все макияж и свет.

"На самом деле у меня тоже есть мимические морщины", – пишет она.

INSTAGRAM

Квази хочет доказать, что в жизни можно добиться всего. Ведь у нее получилось, хотя все вокруг говорили, что из-за подростковой незапланированной беременности она не сможет получить образование и найти достойную работу.

Видео: instagram.com/dayduh

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядеть моложе своих лет: простые секреты красоты. Кроме этого, "Сегодня" выяснили, как заставить мозг работать в любом возрасте.

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