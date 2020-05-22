Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слишком молодая: 34-летнюю женщину принимают за сестру ее сына, фото

Сегодня, 11:06

Американка работает фотографом и активно ведет аккаунты в социальных сетях

Владимир Грисюк
Владимир Грисюк

редактор разделов Fun/Travel

34-летнюю Дэйну Квази из американской Калифорнии часто принимают за старшую сестру ее 17-летнего сына – стройная женщина выглядит очень молодо. Она работает фотографом и активно ведет аккаунты в социальных сетях. В Instagram на нее подписано всего около трех тысяч человек, зато в TikTok – 97,6 тысячи. Количество лайков превышает миллион. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

INSTAGRAM

Американка признается, что не считает себя слишком молодой. Она забеременела Джулианом в 16 лет и решила оставить ребенка, о чем не жалеет. А после рождения второго сына – Дэйна – сделала операцию по подтяжке живота и вставила в грудь импланты. Под видео в TikTok подписчики часто пишут, что женщина выглядит молодо, но Дэйна утверждает, что это все макияж и свет.

Читайте также:
ТОП продуктов, которые помогают продлить молодость

"На самом деле у меня тоже есть мимические морщины", – пишет она.

INSTAGRAM

Квази хочет доказать, что в жизни можно добиться всего. Ведь у нее получилось, хотя все вокруг говорили, что из-за подростковой незапланированной беременности она не сможет получить образование и найти достойную работу.

Видео: instagram.com/dayduh

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядеть моложе своих лет: простые секреты красоты. Кроме этого, "Сегодня" выяснили, как заставить мозг работать в любом возрасте.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Молодость и хорошее самочувствие: как заставить организм забыть о старости Как продлить молодость и долголетие: пять секретов Как оставаться молодым: ТОП-6 плохих привычек, которые вас старят ТОП-10 продуктов для молодости кожи
красота фото США молодость внешность
Реклама

Новости партнеров

Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Рідкісні фото зірок
Рідкісні фото зірок "до" і "після" молодості

Популярные статьи

Сегодня, 11:09Events

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 10:42Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 05:05Fun

22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:08Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Вчера, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

20 маяШоу-бизнес

Полина Гагарина, Лолита Милявская и Павел Прилучный: знаменитостей накрыло цунами разводов

20 маяШоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

20 маяFood

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

20 маяWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

20 маяFun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

20 маяFun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Какие страны откроют свои границы для туристов и когда
Какие страны откроют свои границы для туристов и когда
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза