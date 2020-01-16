Слон разогнал напуганных туристов: курьезное видео

На ролике показано, как туристы врассыпную бегут по полю от разъяренного слона

Погоня слона за отдыхающими попала на видео Фото: Pixabay

Около 50 слонов в индийском городе Хосур, штат Тамилнад, покинули лес и отправились на поиски еды. Однако одна особь отбилась от стада, привлекла внимание туристов и пустилась в погоню за ними. Инцидент попал на видео и заинтересовал газету Daily Mirror.

На кадрах видно, как туристы врассыпную бегут по полю от разъяренного слона. На последних секундах ролика один из отдыхающих падает и едва не оказывается под ногами животного. Ему удается вовремя подняться на ноги и увернуться. На фоне раздаются испуганные крики очевидцев.

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Ранее сообщалось, что посетители Национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Также "Сегодня" писали, как в Германии во время представления в цирке произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей.

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