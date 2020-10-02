Слон случайно нашел на земле iPhone и провел жесткий краш-тест: видео

Этот ролик собрал больше десяти тысяч просмотров и повеселил юзеров

В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон нашел упавший на землю iPhone и решил проверить устройство на прочность. Запись с животным появилась на канале Kruger National Park Videos на YouTube.

Смартфон упал камерой вверх и привлек внимание слона. Возможно, гаджет как-то помешал ему и тот отбросил девайс в сторону. После этого слон отошел, но в итоге передумал и все же вернулся, чтобы еще раз пнуть находку. Видео оборвалось на моменте, когда животное махнуло хоботом и скрылось.

Ролик собрал больше десяти тысяч просмотров и повеселил комментаторов.

К слову, Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Напомним, ранее посетители Национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона.

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Кроме этого, мы писали, как в Германии во время представления в цирке произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей.

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