Слова погибшей украинской стюардессы напугали Сеть

"Сегодня" обратили внимание на пост Валерии Овчарук в Instagram

Валерия Овчарук Фото: instagram.com/o_valeriia

Фотография погибшей украинской стюардессы Валерии Овчарук в Instagram растрогала пользователей сети. Снимок сделан 26 сентября 2019 года, однако после авиакатастрофы в Иране под ним появляются комментарии от неравнодушных людей, друзей и знакомых девушки. Некоторые пользователи отметили, что слова Валерии в описании к этому посту оказались пророческими, некоторых они напугали.

Скриншот: instagram.com/o_valeriia

"I love it so much. Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений", – написала Валерия под изображением.

В комментариях пользователи соболезнуют родным украинки.

"Мои соболезнования! К сожалению, слова оказались пророческими", "Соболезную, очень жалко всех, такие молодые", "Кошмар. Земля пухом тебе", "Самолет стал домом навсегда. Царствие небесное", "Как жаль, что небо забирает хороших людей", "К сожаленью, самолет принес не романтику и не приключения, а твою горькую смерть", "Самолет не стал для тебя просто транспортом", "Бедная девочка", "Вот кто дал право людям развязывать войны и распоряжаться жизнями", "Так любить то, что отнимет жизнь. Такая милая, молодая. Светлая память тебе, чистая душа", – пишут они.

Смотрите видео: реконструкция падения самолета МАУ в Тегеране

Напомним, самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли. Среди погибших были граждане семи стран. Иран признал, что пассажирский лайнер был случайно сбит ракетой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.