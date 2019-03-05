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Случайная находка на пляже обеспечит мужчину на всю жизнь

Мужчина обнаружил 10-килограммовую амбру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:28
Мужчина нашел на пляже амбру
Мужчина нашел на пляже амбру
Фото: Pixabay

Бармен Буньюс Тала-Упара с острова Самуй (Таиланд) нашел на пляже амбру – застывшую рвотную массу кашалота. Сначала мужчина даже не подозревал, что эту субстанцию можно продать, и только недавно заявил о желании выручить за нее около полумиллиона долларов (13,4 миллиона гривен).

Тала-Упара рассказывает, что нашел 10-килограммовую золотистую амбру, когда гулял по пляжу в июне 2018 года. На ощупь она напоминала мягкий воск. Мужчина подобрал находку, отнес домой и бросил на заднем дворе.

Амбра
Амбра
Фото: Newsbeezer

В феврале 2019 года у 44-летнего Буньюса гостил друг. Он обратил внимание на необычную вещь и объяснил бармену, что это, вероятнее всего, амбра. Потом позвал в гости еще нескольких друзей и родственников и те подтвердили его подозрения. Находку осмотрел профессор факультета рыболовства университета Касетсарт и пришел к выводу, что это действительно амбра. Это вещество образуется в пищеварительном тракте кашалотов в результате раздражения слизистой кишечника. Его используют в дорогой парфюмерии как фиксатор запаха.

"Возможно, это мой счастливый билет. Я хочу продать амбру и выйти на пенсию", — признался Тала-Упара в комментарии изданию Daily Mail.

Напомним, 37-летняя Энн Клапп из английского графства Дербишир узнала, что в ее бюро была спрятана золотая монета XIV века. После смерти дальней родственницы женщина получила в наследство ее мебель. 

Кроме этого, мы писали, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу, который он купил. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Также сообщалось, что немцы нашли в Польше клад по дедушкиной карте. Молодые люди не смогли забрать ценности.

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Источник: Сегодня
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