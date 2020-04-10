Случайная встреча чудом помогла спастись бедной девушке из многодетной семьи: фото

До этого она просила милостыню на улице

Благодаря одному случайному фото 13-летняя Рита Гавиола, школьница с Филиппин, неожиданно превратилась в звезду соцсетей – она подписывает контракты с известными брендами, а за ее обновлениями в Instagram наблюдают 120 тысяч подписчиков. За четыре года до этого она жила в бедной семье и просила милостыню на улице, пишет Oddity Central.

Рита Гавиола Фото: instagram.com/itsritagaviola

В 2016-м году Рита жила городе Люкбан, на Филиппинах, и не знала прелестей жизни: ее отец работал уборщиком мусора и получал копейки, а мама сидела дома и воспитывала шестерых детей. Каждый день Рите приходилось выходить на улицу и просить милостыню у прохожих, чтобы купить еду.

Однажды жизнь девушки кардинально изменилась. Риту заметил фотограф, которого впечатлила ее внешность. Мужчина сделал несколько снимков, а потом опубликовал их в соцсетях. Кадры с филиппинкой быстро стали вирусными и за следующие четыре года облетели интернет.

13-летняя Рита Гавиола Фото: instagram.com/itsritagaviola 13-летняя Рита Гавиола Фото: instagram.com/itsritagaviola 13-летняя Рита Гавиола Фото: instagram.com/itsritagaviola 13-летняя Рита Гавиола Фото: instagram.com/itsritagaviola 13-летняя Рита Гавиола Фото: instagram.com/itsritagaviola 13-летняя Рита Гавиола Фото: instagram.com/itsritagaviola 1/6

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