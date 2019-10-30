Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Случайная встреча с "умершим" возлюбленным шокировала девушку

Жительница Австралии рассказала, как ее обманул бывший парень

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Австралийка случайно встретила в ресторане бывшего парня
Австралийка случайно встретила в ресторане бывшего парня
Фото: Depositphotos

Жительница Австралии по имени Рэйчел неожиданно встретила в одном из ресторанов своего бывшего парня, которого считала умершим. Своей историей девушка поделилась с журналистами издания ABC.

По словам австралийки, в 18 лет она начала встречаться с 21-летним работником местного паба. Однажды парень пришел после ночной смены со сломанной рукой. Из-за полученной травмы он некоторое время не мог работать, поэтому попросил у Рэйчел около тысячи австралийских долларов на жизнь.

Смотрите видео: как на праздники работают аферисты-ловеласы

Через несколько месяцев пара рассталась. Парень вернул ей только 300 австралийских долларов, и перестал отвечать на сообщения. Позже Рэйчел позвонил друг бывшего возлюбленного и сообщил, что парня из-за долгов убили байкеры.

Читайте также:
Любовницы узнали друг о друге и жестко отомстили парню: все подробности

Два года спустя Рэйчел с подругой пришла в ресторан в их родном городе. Она узнала у официантки, что ее бывший парень работает в этом заведении. Когда шокированных девушек выставили из ресторана, они отправились в полицию, однако там заявили, что ничего не могут сделать. Тогда австралийки позвонили в ресторан и попросили позвать к телефону обманщика. Им ответили, что таких сотрудников у них нет. Сразу после этого Рэйчел получила сообщение от матери бывшего возлюбленного. Она жаловалась, что из-за сцены, которую устроили подруги в ресторане, парень потерял работу.

Ранее мы рассказывали, как девушка жестко отомстила возлюбленному за разрыв с помощью последнего поцелуя.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Любовь в сети: как вычислить брачного афериста в интернете Запомнит на всю жизнь: жена жестко проучила мужа-изменщика Женщина после романтического фото с мужем подала на развод
видео Австралия курьез альфонс расставание
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 19:01Шоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Вчера, 14:03Fun

29 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 13:11Fun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

Вчера, 12:14Стиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

Вчера, 11:24Fun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

28 октябряFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

28 октябряTravel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

28 октябряПсихология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

27 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

27 октябряТехно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

27 октябряШоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Новости партнеров

Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
"Вагітна" Ані Лорак ледь не впала зі сцени, фанати перелякані
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019