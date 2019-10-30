Случайная встреча с "умершим" возлюбленным шокировала девушку

Жительница Австралии рассказала, как ее обманул бывший парень

Австралийка случайно встретила в ресторане бывшего парня Фото: Depositphotos

Жительница Австралии по имени Рэйчел неожиданно встретила в одном из ресторанов своего бывшего парня, которого считала умершим. Своей историей девушка поделилась с журналистами издания ABC.

По словам австралийки, в 18 лет она начала встречаться с 21-летним работником местного паба. Однажды парень пришел после ночной смены со сломанной рукой. Из-за полученной травмы он некоторое время не мог работать, поэтому попросил у Рэйчел около тысячи австралийских долларов на жизнь.

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Через несколько месяцев пара рассталась. Парень вернул ей только 300 австралийских долларов, и перестал отвечать на сообщения. Позже Рэйчел позвонил друг бывшего возлюбленного и сообщил, что парня из-за долгов убили байкеры.

Два года спустя Рэйчел с подругой пришла в ресторан в их родном городе. Она узнала у официантки, что ее бывший парень работает в этом заведении. Когда шокированных девушек выставили из ресторана, они отправились в полицию, однако там заявили, что ничего не могут сделать. Тогда австралийки позвонили в ресторан и попросили позвать к телефону обманщика. Им ответили, что таких сотрудников у них нет. Сразу после этого Рэйчел получила сообщение от матери бывшего возлюбленного. Она жаловалась, что из-за сцены, которую устроили подруги в ресторане, парень потерял работу.

Ранее мы рассказывали, как девушка жестко отомстила возлюбленному за разрыв с помощью последнего поцелуя.

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