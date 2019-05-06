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Случайность помогла пенсионерке обеспечить себя на всю жизнь

Женщина получила 50 тысяч долларов благодаря "вещему сну" двадцатилетней давности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
Жительница США выиграла в лотерею благодаря вещему сну
Жительница США выиграла в лотерею благодаря вещему сну
Фото: Pixabay

В начале мая 2019 года пенсионерка из американского Мэриленда по счастливой случайности сорвала огромный джекпот. Женщина вписала в лотерейный билет цифры, увиденные во сне. Об этом сообщает информационный портал UPI.

По словам американки, которая отказалась называть свое имя, 24 года назад ей приснился мужчина, который назвал несколько номеров: 4-8-11-21-27. С тех пор женщина играла в лотерею, используя исключительно их. 2 мая она в очередной раз приобрела лотерейный билет для розыгрыша приза. В оба билета женщина вписала привычную комбинацию чисел.

Каждый из билетов принес ей джекпот в 50 тысяч долларов. Женщина выиграла немного денег и с прошлых розыгрышей, получив в итоге 101,6 тысячи долларов.

Напомним, в апреля 2019 года житель американского штата Северная Каролина Ричард Биар, у которого врачи диагностировали рак печени, выиграл в лотерею 250 тысяч долларов. Также "Сегодня" писали, как ссора помогла любителям азартных игр из Австралии выиграть в лотерею

Смотрите видео: в Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею

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