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Смелая крыса дала отпор кошке и попала на видео

Сегодня, 08:55

Курьезный случай произошел в регионе Коста-дель-Соль на юге Испании

Жители портового города Малага (регион Коста-дель-Соль на юге Испании) запечатлели эпическую схватку грызуна и кошки. На видео, сделанном в среду, 3 июня, видно, как черная кошка пытается схватить огромную крысу, но через несколько секунд грызун решительно дает отпор. Ролик опубликован на YouTube-канале Viral Hog.

Оператор описал видео как "эпическую битву" и добавил, что он и его друзья заметили происходящее, когда неожиданно услышали странные звуки у себя за спиной.

"Я был в доме друга, когда вдруг услышал странные звуки позади себя. Мы выглянули и увидели грандиозную битву крысы. Остальное вы можете увидеть на видео", – комментирует курьезный случай автор видеоролика.

Опубликованный на YouTube клип набрал более 13,8 тысячи просмотров, несколько комментаторов аплодировали действиям крысы. Один из пользователей написал: "Крыса напоминает мне о черепашках-ниндзя". "Эта крыса заслуживает того, чтобы жить", – отметил другой.

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Напомним, крыса вызвала хаос в вагоне нью-йоркского метро. Пассажиры с криками поджимали ноги и вскакивали на сиденья, чтобы пропустить грызуна, который носился из одного конца вагона в другой.

Смотрите видео: в центре Кривого Рога поселились стаи крыс

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Источник: Сегодня
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