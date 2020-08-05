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"Живой Кен" превратился в Барби и удивил фигурой в купальнике, фото

Сегодня, 12:11

36-летняя звезда потратила около 900 тысяч фунтов стерлингов на хирургические процедуры

Бразилец Родриго Алвес, который ранее сделал каминг-аут и заявил, что он трансгендерная женщина по имени Джессика, показал свою фигуру в купальнике. Для съемок у бассейна звезда выбрала откровенный черный купальник. Она дополнила образ туфлями на высоком каблуке.

Чтобы обрести женственную внешность, 36-летняя Джессика потратила около 900 тысяч фунтов стерлингов (32 млн гривен) на хирургические процедуры. После каминг-аута она увеличила грудь за 25 тысяч фунтов (905 тыс. грн), а также сделала инъекции в ноги, которые обошлись ей в 35 тысяч фунтов (1,2 млн грн). Кроме того, ей пришлось удалить искусственные кадык и пресс, пишет газета Daily Mirror.

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"Я хочу быть роковой женщиной с формами, и теперь впервые в жизни я ощущаю себя сексуальной. Будучи мужчиной, я никогда не чувствовала себя горячей, и у меня была низкая самооценка. Но сейчас я наконец ощущаю себя сексуальной. Это непередаваемое чувство", – заявила Джессика.

Родриго Альвес перевоплотился в Джессику
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Джессику
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Джессику
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Джессику
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Джессику
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Джессику
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Джессику
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Джессику
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Джессику
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Джессику
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
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Напомним, за годы экспериментов над внешностью Алвес пережил множество операций, он 10 раз изменял форму носа, неоднократно делал подтяжку лица, вставлял имплантаты в ягодицы, руки, ноги и грудь, даже удалил ребра, преследуя цель достигнуть идеальной внешности.

Смотрите видео: живой "Кен" хочет стать "Барби"

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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