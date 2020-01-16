Смертоносная змея атаковала тайку в уборной: фото

Женщина попыталась высвободиться, однако рептилия крепко обвила ее ногу

Женщина вступила в схватку со змеей в уборной Фото: Pixabay

На жительницу Таиланда в уборной напала смертоносная змея. Пострадавшую немедленно отвезли в больницу. Медики обработали пациентке места укусов и наложили швы. Об этом рассказала ее дочь Чуня Ситтивичай в Facebook.

Как сообщается, змея впилась в бедро тайки, когда та присела на унитаз. Женщина попыталась высвободиться, однако рептилия крепко обвила ее ногу. На крики о помощи прибежала Чуня, захватив канцелярский нож и молоток.

Смотрите видео: питон прервал службу в храме

"Мама хотела зарезать пресмыкающееся, но его чешуя оказалась очень грубой. В итоге она случайно порезалась, рана оказалась глубиной в три сантиметра", – написала девушка и добавила, что спасти мать удалось благодаря ее младшему брату, который схватил молоток и несколько раз ударил рептилию. "Брат вывел мать из туалета, а змею запер внутри", – отметила она.

Ранее мы писали, как пес умер в "объятьях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам. Также сообщалось, что в США охотник убил самого длинного тигрового питона.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.