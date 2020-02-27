Смесь кота и собаки: на фото показали животное необычной породы

Этот питомец – метис вьетнамской породы собак хмонг

Пользователь Reddit под ником GallowBoob опубликовал коллаж из фото необычного зверька. Животное выглядит одновременно и как щенок, и как пухлый котенок. Журналисты разыскали владельца пушистика и поговорили с ним. Об этом сообщает развлекательное издания BoredPanda.

"Его зовут Дуй. Он – метис вьетнамской породы собак хмонг, – рассказывает владелец пса Хай Ань. – Я думаю, у него может быть какая-то генная мутация. А так он ничем не отличается от других щенков – ему нравится играть и с людьми, и с собаками. Дуй действительно милый и забавный! Фотографии не лгут!".

Щенок по кличке Дуй Фото: Reddit Щенок по кличке Дуй Фото: Reddit Щенок по кличке Дуй Фото: Reddit Щенок по кличке Дуй Фото: Reddit Щенок по кличке Дуй Фото: Reddit 1/5

Щенок стал так популярен в интернете, что его хозяин создал для него личную страничку в Facebook, где теперь можно следить за жизнью питомца и наблюдать, как он растет.

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Напомним, двухлетняя немецкая овчарка по кличке Рейнджер из американского города Феникс, штат Аризона, несмотря на то что уже взрослая, выглядит как щенок. Животное имеет даже свою страницу в Instagram.

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