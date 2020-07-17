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Кот впал в ступор, когда увидел эпичную драку двух крыс на парковке: видео

Сегодня, 11:58

Забавные кадры сняты на одной из парковок в Сингапуре

Жительница Сингапура, зарегистрированная в Facebook под ником Cheez Goh, опубликовала на своей странице курьезное видео драки двух крыс на парковке. За происходящим со стороны внимательно наблюдал впавший в ступор кот. Его реакция на инцидент развеселила пользователей Сети.

"Шла домой и стала свидетелем такой забавной картины!" – написала Cheez Goh под видео.

На обнародованных кадрах показано, как дерутся две крысы. Кот стоит поодаль и терпеливо наблюдает за их битвой. Видео прерывается, когда грызуны разбегаются в разные стороны.

Ролик быстро разошелся по социальным Сетям и стал вирусным. Юзеры в комментариях отметили, что подобная драка крыс – довольно редкое зрелище. И, конечно, не смогли удержаться от шуток по этому поводу.

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"Крысы заметили кота. Они просто выясняли, кого именно он съест", "Том и Джерри", часть 3", "Первое правило крысиного клуба – никогда не говорить о крысином клубе", – смеются в комментариях пользователи Facebook.

Видео: Facebook | Cheez.goh

Напомним, ранее житель американской Филадельфии опубликовал на своей страничке в Twitter курьезный ролик, на котором продемонстрировал своих котов во время обеда. Казалось бы, обычная картина. Однако, если присмотреться, можно увидеть с какой жадностью серый пушистик по кличке Люк глотает свой корм.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Кроме этого, "Сегодня" также писали о коте по кличке Тигр, который во время онлайн-службы настоятеля Кентерберийского собора Роберта Уиллиса доставал лапой молоко.

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Источник: Сегодня
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