Смотрит видео и ставит лайки: обезьяну "застукали" за сидением в Instagram

На обнародованном видео обезьяна довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне

Листающая Instagram обезьяна попала на видео Фото: Pixabay

В Twitter юзеры опубликовали забавный ролик, на котором обезьяна просматривает на смартфоне видеозаписи и фотографии в социальной сети Instagram. Обнародованные кадры набрали свыше шести миллионов просмотров.

Как можно увидеть на видео, животное довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне: нажимает на фотографии, пролистывает комментарии, ставит лайки.



Многие юзеры в комментариях отметили поразительное сходство с человеком и посчитали это еще одним доказательством верности теории эволюции. К слову, обезьяны довольно часто удивляют пользователей сети своими "человеческими выходками". Согласно научной классификации, люди входят в одно подсемейство вместе с несколькими человекообразными обезьянами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как обезьяна оголила грудь посетительницы зоопарка: забавное видео. Животное прыгнуло на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ. Кроме этого, "Сегодня" писали, как шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага".

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