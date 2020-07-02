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"Снежный человек оказался реальным": внешность олимпийского призера удивила Сеть, фото

Сегодня, 13:10

На фото показали внушительные габариты советского спортсмена Петра Мшвениерадзе

Администратор Twitter-аккаунта под ником Only In Russia разместил фотографию советского олимпийского призера по водному поло Петра Мшвениерадзе. Подписчиков страницы удивили габариты спортсмена и обильная растительность на его теле.

На черно-белом снимке Мшвениерадзе в плавках и шапочке сидит вместе с маленьким внуком.

"Снежный человек оказался реальным", "На лице внука заметен неподдельный страх", "Выглядит так, будто по ночам пробирается в кемпинги и тырит еду у медведей", – пишут в комментариях подписчики страницы.

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Спортсмен Петр Мшвениерадзе с внуком
Спортсмен Петр Мшвениерадзе с внуком
Фото: Twitter | Crazyin Russia

Для справки: Мшвениерадзе завоевал бронзу на Олимпийских играх 1956-го года в Мельбурне и серебро на Олимпиаде-1960 в Риме. На его счету также две медали чемпионатов Европы. После завершения спортивной карьеры ватерполист преподавал уголовное право в академии МВД.

Напомним, ранее психолог в интервью "Сегодня" рассказал, почему нельзя судить о характере мужчины по его внешности.

Как нестандартная внешность помогает приобретать бешеную популярность – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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