Снимок пары овдовевших пингвинов неожиданно прославил фотографа

Мужчина три дня пристально наблюдал за этими животными

Снимок овдовевших пингвинов, созерцающих ночной Мельбурн на берегу океана, растрогал пользователей Сети и неожиданно принес славу фотографу. Изображения сделаны фотографом-натуралистом Тобиасом Баумгертнером еще в 2019-м году, но поделиться ими он решил только недавно. Об этом пишет издание Insider.

Пара овдовевших пингвинов смотрит на панораму Мельбурна Фото: instagram.com/tobiasvisuals

Мужчина три дня провел в колонии пингвинов, где пристально наблюдал за этими животными. Белый пингвин – это самка, которая потеряла своего партнера. Черный – самец, который также остался один. Об этом фотографу рассказал один из волонтеров, с которыми он работал.

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"Теперь они регулярно встречаются, чтобы утешить друг друга. Они стоят вместе по несколько часов и смотрят на танцующий свет города", – пишет он в своем Instagram.

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Напомним, самой смешной фотографией дикой природы по версии Comedy Wildlife Photography Awards-2019 стал снимок под названием "Хватай жизнь за..." Сары Скиннер. На фотографии показано, как игривый львенок пытается схватить передними лапами с выпущенными когтями взрослого льва за гениталии.

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