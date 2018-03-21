Собака-двойник Иванки Трамп "взорвала" интернет

Сегодня, 13:09

Снимок в короткое время стал вирусным

Иванка Трамп. Фото: AFP
Иванка Трамп. Фото: AFP

В сети было опубликовано фото собаки, которая внешне напоминает дочь президента США Иванку Трамп. Снимок с животным собрал почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев пользователей Twitter, пишет The Mashable.

Изначально фотографию собаки опубликовал в сети Twitter юзер с ником @witchpuppy. Снимок в короткое время стал вирусным, а пользователи усмотрели в питомце с длинным белым хвостом схожесть с Иванкой Трамп.

screenshot_1_08

Двойник Иванки Трамп. Фото: соцсети

Напомним, овчарка Ева стала мамой для 7 выброшенных на улицу щенков – у собаки даже появилось молоко. Щенков принесла соседка. Она нашла их на улице. Лежали на бетоне и уже почти замерзли. Хозяйка Евы согласилась помочь. Отогрели приемышей и накормили. 

Также сайт "Сегодня" писал, в сети стремительно набирает популярности видео, в котором две собаки мешают мужчине выбросить новогоднюю елку. Ролик просмотрели более 29 миллионов человек.

Кроме того, мы сообщали, что в Черноморске Одесской области открыли памятник собаке по кличке Лорд, который ждал у поликлиники своего умершего хозяина более 10 лет.
видео, США, собаки, курьез, пес, снимок, Иванка Трамп, смешные новости

Вы сейчас просматриваете новость "Собака-двойник Иванки Трамп "взорвала" интернет". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Золотистый ретривер по кличке Уоллис. Фото: соцсети

Собака с двумя носами стала звездой интернета

5 Октября 2017, 05:46

На ретривера по кличке Уоллис обращают внимание прохожие — они просят сфотографироваться с псом

Fun

Собаки манипулируют людьми - ученые

22 Октября 2017, 01:37

Ученые утверждают, - собаки пользуются этим трюком преднамеренно, если хозяева долгое время не обращают на них внимания
Загрузка...

Fun

Пес очень стильно одевается. Фото: instagram.com/littlelolasunshine

Самая модная собака в Париже выгуляла элегантный костюм

7 Марта, 17:30

Вся одежда собаки изготовлена на заказ, говорят хозяева

Fun

Собака сгрызла диски с фильмами для взрослых. Фото: pixabay.com

Пес уничтожил огромную коллекцию фильмов для взрослых: появились фото

1 Декабря 2017, 11:05

Хозяин питомца собирал порнографию на протяжении 10 лет
Загрузка...