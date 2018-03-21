Собака-двойник Иванки Трамп "взорвала" интернет

Снимок в короткое время стал вирусным

В сети было опубликовано фото собаки, которая внешне напоминает дочь президента США Иванку Трамп. Снимок с животным собрал почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев пользователей Twitter, пишет The Mashable.

Изначально фотографию собаки опубликовал в сети Twitter юзер с ником @witchpuppy. Снимок в короткое время стал вирусным, а пользователи усмотрели в питомце с длинным белым хвостом схожесть с Иванкой Трамп.

Двойник Иванки Трамп. Фото: соцсети

Напомним, овчарка Ева стала мамой для 7 выброшенных на улицу щенков – у собаки даже появилось молоко. Щенков принесла соседка. Она нашла их на улице. Лежали на бетоне и уже почти замерзли. Хозяйка Евы согласилась помочь. Отогрели приемышей и накормили.

Также сайт "Сегодня" писал, в сети стремительно набирает популярности видео, в котором две собаки мешают мужчине выбросить новогоднюю елку. Ролик просмотрели более 29 миллионов человек.

Кроме того, мы сообщали, что в Черноморске Одесской области открыли памятник собаке по кличке Лорд, который ждал у поликлиники своего умершего хозяина более 10 лет.



