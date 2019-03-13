Собака после предательства хозяйки нашла себе новую семью

22-летняя владелица питомца не захотела его забрать

Собака по кличке Блу уже нашла нового хозяина Фото: Pixabay

В американском городе Мидленд, штат Мичиган, волонтеры обнаружили помесь питбуля по кличке Блу. Собаку доставили в приют, где ей просканировали чип и выяснили, что ее хозяйка живет в городке Лихай-Эйкерс южного штата Флорида. Сотрудники приюта связались с владелицей, та была рада услышать, что Блу нашлась, и заявила, что собака "либо убежала, либо ее украли".

Одна из волонтеров согласилась отвезти животное хозяйке. Она проехала 2,3 тысячи километров за 20 часов на выходных. 22-летняя владелица Блу встретилась с женщиной и заявила, что не хочет забирать питомца, передает Detroit Free Press.

"Она сказала мне только, что у нее нет времени воспитывать собаку, нет вообще времени на собаку", — призналась волонтер и добавила, что у девушки было три собаки, и все они убежали или были украдены. Блу была очень рада видеть хозяйку, но волонтеру пришлось отвезти ее обратно в приют.

Волонтер назвала ее "отличной собакой", но отметила, что не может взять животное к себе, так как у нее уже живут четыре пса.

12 марта приют опубликовал фото парня, "усыновившего" Блу.

Напомним, полицейский остановил движение из-за хромого пса и стал знаменитым. Благородный поступок инспектора снял видеорегистратор жителя города Андрея Баламбаева, который позже опубликовал запись в Twitter.

Кроме этого, мы писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил.

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