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Собака принесла хозяйке неожиданный "сюрприз"

Животное нашло тайник контрабандистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Пес принес хозяйке пакет с наркотиками
Пес принес хозяйке пакет с наркотиками
Фото: Pixabay

В таиландском городе Лампанг собака нашла наркотики, принесла их к дому хозяйки и разбросала во дворе, сообщает AsiaOne.

Соседка первой заметила, что пес по кличке Тун (Toon) играет с какими-то пластиковыми пакетами. Женщина решила, что он притащил их с помойки, однако, присмотревшись, заметила внутри оранжевые таблетки. Хозяйка собаки не знала, откуда Тун их принес.

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Прибывшие полицейские отыскали во дворе 3680 таблеток метамфетамина и теперь пытаются установить происхождение наркотика. По основной версии, собака нашла в лесу закладку, которую оставили контрабандисты.

Напомним, "Сегодня" писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. Кроме этого, мы писали, что пес спас американца от 50 лет тюрьмы. Также мы писали, что пес спас тонущую кошку из воды и чуть сам не погиб: видео.

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

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