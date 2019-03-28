Собака принесла хозяйке неожиданный "сюрприз"

Животное нашло тайник контрабандистов

Пес принес хозяйке пакет с наркотиками Фото: Pixabay

В таиландском городе Лампанг собака нашла наркотики, принесла их к дому хозяйки и разбросала во дворе, сообщает AsiaOne.

Соседка первой заметила, что пес по кличке Тун (Toon) играет с какими-то пластиковыми пакетами. Женщина решила, что он притащил их с помойки, однако, присмотревшись, заметила внутри оранжевые таблетки. Хозяйка собаки не знала, откуда Тун их принес.

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Прибывшие полицейские отыскали во дворе 3680 таблеток метамфетамина и теперь пытаются установить происхождение наркотика. По основной версии, собака нашла в лесу закладку, которую оставили контрабандисты.

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