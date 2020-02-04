Собака разгрызла паспорт хозяйки и спасла ее от коронавируса: фото

Девушка планировала посетить китайский город Ухань, где объявили карантин из-за опасной болезни

Ретривер Ким разгрыз паспорт хозяйки и спас ей жизнь Фото: 金毛愛旅行の視角 в Facebook

Собака разгрызла паспорт своей хозяйки и спасла ее от визита в Ухань – эпицентр нового китайского коронавируса. Об этой истории рассказали администраторы Facebook-страницы для любителей домашних животных.

Ретривер Ким спас хозяйку от поездки в Ухань Фото: 金毛愛旅行の視角 в Facebook Ретривер Ким спас хозяйку от поездки в Ухань Фото: 金毛愛旅行の視角 в Facebook Ретривер Ким спас хозяйку от поездки в Ухань Фото: 金毛愛旅行の視角 в Facebook Ретривер Ким спас хозяйку от поездки в Ухань Фото: 金毛愛旅行の視角 в Facebook Ретривер Ким спас хозяйку от поездки в Ухань Фото: 金毛愛旅行の視角 в Facebook Ретривер Ким спас хозяйку от поездки в Ухань Фото: 金毛愛旅行の視角 в Facebook 1/6

Поначалу девушка, которая живет в Тайване, лишь разозлилась на своего ретривера Кима, из-за которого ей придется долго и мучительно восстанавливать документы. Однако уже на следующий день из Ухани начали появляться новости о вирусе, а через неделю город и вовсе закрыли на карантин.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

"Помните вчерашнюю историю? Оказывается, мой малыш защищал меня! После того как он разорвал паспорт, в городе, куда я планировала направиться, началась эпидемия. Думаю об этом и не могу сдержать эмоций. Какое счастье, что ты сорвал нашу поездку!" – заявила хозяйка Кима на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее мы писали о таксисте из китайской провинции Хэнань, который выгнал пассажира, приехавшего из Уханя, поскольку побоялся заразиться от него коронавирусом, который распространяется в этом регионе. Реакция водителя попала на видео, а запись опубликована на YouTube.

Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии и других странах мира.

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