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Собака с необычной внешностью вызвала ажиотаж в Сети: фото

Снимок животного быстро стал вирусным в Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
Хаски по кличке Джубили
Хаски по кличке Джубили
Фото: instagram.com/huskyhousenj

Приют для животных Husky House в американском штате Нью-Джерси обнародовал на своей странице в Facebook фотографию необычной собаки породы хаски по кличке Джубили. Снимок животного быстро стал вирусным, и это помогло питомцу быстро найти новую семью, пишет CNN.

Сообщается, что бывший хозяин Джубили отказался от нее из-за необычного расположения глаз, придававшего собаке удивленный и даже слегка ошарашенный вид. Однако никаких проблем со здоровьем у животного ветеринары не обнаружили.

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"Меня зовут Джубили. Мне 4 года, я – девочка породы хаски, которая много времени провела в Husky House. Меня привезли от заводчика, который не смог меня продать. Он сказал, что я странно выгляжу. Хаски – величественные собаки, и я не знаю, почему я на них не похожа", – говорится в посте.

INSTAGRAM

Это сообщение неожиданно стало вирусным. В приют поступило более 150 заявок от людей, которые хотели "удочерить" Джубили. Теперь у необычной хаски есть новая любящая семья, которая уже забирала ее из приюта.

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Напомним, обладатель звания самой уродливой собаки Великобритании 15-летний беззубый пес по кличке Чейз подписал контракт с модельным агентством. Кроме этого, мы писали, как необычная собака, появившаяся на свет после скрещивания пород чихуахуа и китайской хохлатой, победила в конкурсе "Самая уродливая собака в мире".

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Источник: Сегодня
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