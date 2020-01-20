Собака с необычной внешностью вызвала ажиотаж в Сети: фото
Снимок животного быстро стал вирусным в Facebook
Приют для животных Husky House в американском штате Нью-Джерси обнародовал на своей странице в Facebook фотографию необычной собаки породы хаски по кличке Джубили. Снимок животного быстро стал вирусным, и это помогло питомцу быстро найти новую семью, пишет CNN.
Сообщается, что бывший хозяин Джубили отказался от нее из-за необычного расположения глаз, придававшего собаке удивленный и даже слегка ошарашенный вид. Однако никаких проблем со здоровьем у животного ветеринары не обнаружили.
Смотрите видео: самая уродливая собака Великобритании стала моделью
Читайте также:Найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео
"Меня зовут Джубили. Мне 4 года, я – девочка породы хаски, которая много времени провела в Husky House. Меня привезли от заводчика, который не смог меня продать. Он сказал, что я странно выгляжу. Хаски – величественные собаки, и я не знаю, почему я на них не похожа", – говорится в посте.
Это сообщение неожиданно стало вирусным. В приют поступило более 150 заявок от людей, которые хотели "удочерить" Джубили. Теперь у необычной хаски есть новая любящая семья, которая уже забирала ее из приюта.
Читайте также:Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото
Напомним, обладатель звания самой уродливой собаки Великобритании 15-летний беззубый пес по кличке Чейз подписал контракт с модельным агентством. Кроме этого, мы писали, как необычная собака, появившаяся на свет после скрещивания пород чихуахуа и китайской хохлатой, победила в конкурсе "Самая уродливая собака в мире".
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.