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Собака с одним ухом посреди головы стала звездой Сети: фото

На платформе TikTok видео с ретривером собрало более трех миллионов просмотров

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:22

Собака по кличке Рэй стала настоящим героем Сети и собрала тысячи лайков в Instagram. Питомец завоевывает внимание подписчиков благодаря своей особенности – у него вместо двух ушей выросло одно – посредине головы. Об этом пишет таблоид The Mirror.

Когда Рэй было всего два дня от роду, ее укусила мать, в результате чего собака лишилась левого уха. На рану пришлось наложить швы. В ходе лечение оставшееся правое ухо сдвинулось вверх, сделав внешность Рэй совершенно уникальной – в придачу к веселому характеру. Она стала настоящей звездой Сети и имеет множество подписчиков в Instagram.

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INSTAGRAM

На платформе TikTok видео с ретривером собрало более трех миллионов просмотров.

@sambosmitty

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"Я думаю, что ты самый лучший золотистый ретривер в истории", "О боже, у нее одно ухо на макушке!", "Невероятно, какой красивый песик", "Черт возьми, какая замечательная собачка", "Милашка, Рэй, ты просто невероятная", – пишут пользователи Сети.

INSTAGRAM

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Напомним, студентка колледжа Флоренция Лобо из аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес подобрала на улице бездомного котенка, который оказался детенышем пумы ягуарунди. Кроме того, "Сегодня" писали о жителе городка Вандилигонга в австралийском штате Виктория, который нашел на заднем дворе маленького щенка. Через несколько недель животному по кличке Ванди провели ДНК-тест, который показал, что это редкий альпийский динго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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