Собака вытащила из тюрьмы якобы сексуального маньяка

Люси обнаружили в Портленде живой и невредимой

Собака спас мужчину от заключения. Фото: Facebook

Американца Джошуа Хорнера посадили на 50 лет за сексуальное насилие, но от срока мужчину спас пес. Об этом сообщил New York Post.

Жителя города Рэдмонд, штат Орегон, работавшего сантехником, осудили на 50 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Пострадавшая в суде заявила, что мужчина убил ее собаку Люси, запугивая ее и принуждая к сексу.

Практически через год новый окружной прокурор Джон Хаммель согласился выслушать доводы Хорнера о своей невиновности. Мужчина утверждал, что не убивал пса и просил разыскать животное. Собака была помесью черного лабрадора и имела отличительные черты.

Люси обнаружили в Портленде живой и невредимой. Это стало доказательством, что пострадавшая соврала в суде. Хорнера, начавшего отбывать срок, выпустили на свободу, но дело рассмотрят заново.

Прокурор заявил, что не может отрицать факта сексуального насилия, но жертва отказывается сотрудничать с полицией, не приходит в суд и убегает от следователей.

Напомним, пастушья собака, которая стерегла ретривера, рассмешила сеть. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже: