Собака забралась на крышу саркофага в Чернобыле: невероятное видео

Сегодня, 08:14

Рабочим пришлось подняться на высоту почти 100 метров, чтобы спасти животное

Пес. Фото: pixabay
Пес. Фото: pixabay

Польский путешественник и член фонда Clean Futures Лукаш Завадски опубликовал ролик со спасением собаки с крыши саркофага в Чернобыле. Он рассказал, что это произошло в феврале 2018 года, во время визита в "зону отчуждения".

Собака забралась на саркофаг "Укрытие-2", который закрывает разрушенный во время аварии четвёртый энергоблок АЭС. По словам Завадски, ей на выручку пришли трое рабочих, у которых было альпинистское снаряжение – им пришлось забраться на высоту 92 метров. Они закрепили собаку спасательными ремнями и вместе с ней спустились на землю.

Напомним, овчарка Ева стала мамой для 7 выброшенных на улицу щенков – у собаки даже появилось молоко. Щенков принесла соседка. Она нашла их на улице. Лежали на бетоне и уже почти замерзли. Хозяйка Евы согласилась помочь. Отогрели приемышей и накормили. 

Также сайт "Сегодня" писал, в сети стремительно набирает популярности видео, в котором две собаки мешают мужчине выбросить новогоднюю елку. Ролик просмотрели более 29 миллионов человек.

Кроме того, мы сообщали, что в Черноморске Одесской области открыли памятник собаке по кличке Лорд, который ждал у поликлиники своего умершего хозяина более 10 лет.
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Источник:

TJ.ru

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