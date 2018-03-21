Собака забралась на крышу саркофага в Чернобыле: невероятное видео

Польский путешественник и член фонда Clean Futures Лукаш Завадски опубликовал ролик со спасением собаки с крыши саркофага в Чернобыле. Он рассказал, что это произошло в феврале 2018 года, во время визита в "зону отчуждения".

Собака забралась на саркофаг "Укрытие-2", который закрывает разрушенный во время аварии четвёртый энергоблок АЭС. По словам Завадски, ей на выручку пришли трое рабочих, у которых было альпинистское снаряжение – им пришлось забраться на высоту 92 метров. Они закрепили собаку спасательными ремнями и вместе с ней спустились на землю.

Напомним, овчарка Ева стала мамой для 7 выброшенных на улицу щенков – у собаки даже появилось молоко. Щенков принесла соседка. Она нашла их на улице. Лежали на бетоне и уже почти замерзли. Хозяйка Евы согласилась помочь. Отогрели приемышей и накормили.

Также сайт "Сегодня" писал, в сети стремительно набирает популярности видео, в котором две собаки мешают мужчине выбросить новогоднюю елку. Ролик просмотрели более 29 миллионов человек.

Кроме того, мы сообщали, что в Черноморске Одесской области открыли памятник собаке по кличке Лорд, который ждал у поликлиники своего умершего хозяина более 10 лет.



