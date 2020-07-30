Собаки "обошли" котов: главные тренды Instagram во время карантина

С марта 2020 года резко выросло число онлайн-запросов о покупке щенков, утверждают эксперты

Во время карантина из-за пандемии коронавируса пользователи Instagram стали чаще просматривать страницы собак и кошек. При этом в США собаки оказались даже популярнее кошек. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным CrowdTangle, количество постов с упоминанием щенков увеличилось на 38% только за последнюю неделю марта. Также с марта 2020 года резко выросло число онлайн-запросов о покупке щенков.

Девон Ноеринг, хозяйка щенка породы корги по кличке Уилло, ведет учетную запись своего питомца в Instagram. На аккаунт собаки уже подписались 97 тысяч юзеров.

"Зарабатываю около 400 долларов за рекламный пост в Instagram. Хотя домашние животные могут "зарабатывать" и до 15 тысяч долларов, – рассказывает Ноеринг. – Я даже начала записывать видео на YouTube, чтобы помочь людям, которые хотят начать этот бизнес".

INSTAGRAM

По данным исследования Most Instagrammed Dog Breeds, самые популярные в Сети – щенки французского бульдога и мопсы. У американцев также популярны золотистые ретриверы, лабрадоры, французские бульдоги и мопсы.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Напомним, в бельгийском городе Брюгге прославился лабрадор по кличке Фидель. Пес любил отдыхать на подоконнике дома, откуда открывается потрясающий вид на Кот-канал (Côté Canal B&B).

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться