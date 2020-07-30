Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Собаки "обошли" котов: главные тренды Instagram во время карантина

Сегодня, 10:48

С марта 2020 года резко выросло число онлайн-запросов о покупке щенков, утверждают эксперты

Во время карантина из-за пандемии коронавируса пользователи Instagram стали чаще просматривать страницы собак и кошек. При этом в США собаки оказались даже популярнее кошек. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным CrowdTangle, количество постов с упоминанием щенков увеличилось на 38% только за последнюю неделю марта. Также с марта 2020 года резко выросло число онлайн-запросов о покупке щенков.

Читайте также:
Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

Девон Ноеринг, хозяйка щенка породы корги по кличке Уилло, ведет учетную запись своего питомца в Instagram. На аккаунт собаки уже подписались 97 тысяч юзеров.

"Зарабатываю около 400 долларов за рекламный пост в Instagram. Хотя домашние животные могут "зарабатывать" и до 15 тысяч долларов, – рассказывает Ноеринг. – Я даже начала записывать видео на YouTube, чтобы помочь людям, которые хотят начать этот бизнес".

INSTAGRAM

По данным исследования Most Instagrammed Dog Breeds, самые популярные в Сети – щенки французского бульдога и мопсы. У американцев также популярны золотистые ретриверы, лабрадоры, французские бульдоги и мопсы.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Напомним, в бельгийском городе Брюгге прославился лабрадор по кличке Фидель. Пес любил отдыхать на подоконнике дома, откуда открывается потрясающий вид на Кот-канал (Côté Canal B&B).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Пес прославился в интернете благодаря "необычным мордашкам": забавные фото Показали фото необычной таксы с телом далматинца Выживших после взрыва чернобыльских собак показывают онлайн: фото Харьковский приют открыл сайт для знакомств животных с новыми хозяевами
собаки пес Instagram тренды
Источник: instagram.com/willothecorgi
Реклама

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Украинка с 13-м размером бюста показала щедрость природы
Украинка с 13-м размером бюста показала щедрость природы
Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Сегодня, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

Вчера, 17:13Events

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Вчера, 12:55Fun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

28 июляFun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

28 июляШоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

28 июляEvents

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

28 июляПсихология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

28 июляFun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

27 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

27 июляШоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

27 июляEvents

Ильин день-2020: дата, история и традиции

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста показала щедрость природы
Украинка с 13-м размером бюста показала щедрость природы
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять