Собаки стали моделями для глянцевых обложек в стиле Vogue: креативный флешмоб

В Instagram запустили флешмоб #DogueChallenge

В Instagram пользователи запустили флешмоб #DogueChallenge, в рамках которого делают из своих собак звезд глянцевых журналов в стиле Vogue, показывая, что домашние любимчики могут выглядеть не хуже, чем профессиональные модели.

"Думаю, в такие времена, как сейчас, людям нравится делать странные вещи, чтобы хоть немного спустить пар", – рассказывает один из создателей #DogueChallenge в интервью развлекательному порталу Bored Panda.

Пара из Польши даже создала специальный аккаунт DogueIG, где размещает оригинальные обложки. "Мы хотим показать, насколько уникальными бывают собаки. Нам очень нравится создавать из обычных фотографий животных оригинальные обложки для глянца", – делятся они.

С некоторыми героями Dogue даже записаны "интервью": собаки самых разных пород рассказывают, что они любят есть, где живут, кем бы они стали, если бы были людьми и многое другое.

Напомним, в бельгийском городе Брюгге прославился лабрадор по кличке Фидель. Пес любил отдыхать на подоконнике дома, откуда открывается потрясающий вид на Кот-канал (Côté Canal B&B), и благодаря этому привлекал внимание проплывающих на лодке туристов.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться