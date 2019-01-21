Соблюдающего ПДД белорусского кота сняли на видео

Кот был замечен в белорусских Пружанах

Кот на видео соблюдал ПДД в Беларуси Фото: pixabay

В YouTube пользователи сети опубликовали курьезный видеоролик, на котором кот переходит дорогу по пешеходному переходу. В описании сказано, что видео на видеорегистратор записал автолюбитель, а затем опубликовал его в социальных сетях.

На отснятых кадрах видно, как животное сначала ждет, пока подъезжающие к "зебре" автомобили полностью остановятся, и только после этого перебегает улицу. По данным "БелНовости", кот был замечен в белорусских Пружанах (Брестская область).

Пользователи интернет-сообщества активно прокомментируют запись. "Забавно, этот кот больше законопослушен, чем я", "Молодец, уважаю", "Конечно, он знает об угрозе умереть под колесами автомобиля, поэтому смотрит по сторонам", "Супер-котик", "Красавец".

Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котика. Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение.