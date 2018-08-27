Собравшие 400 тыс. долларов для бомжа американцы "купили себе BMW"

Мужчина обвиняет Кейт Макклюр в обмане

Джонни Боббит и Кейт Макклюр. Фото: GoFundMe

Америку потрясла необычная история бомжа по имени Джонни Боббит. В ноябре 2017 года он купил на последние 20 долларов канистру бензина для заглохшего на трассе автомобиля американки Кейт Макклюр. В знак благодарности она вместе с молодым человеком Марком Д’Амико запустила краудфандинговую кампанию, чтобы помочь Боббиту снять жилье.

Собравшая 400 тысяч долларов для бездомного пара американцев отказалась отдавать ему пожертвованные деньги. Кейт Макклюр утверждает, что Боббит тратил все деньги на наркотики, и ей пришлось ограничить бездомного мужчину в распоряжении пожертвованиями. Пара приняла решение не отдавать оставшуюся сумму, пока Боббит не избавится от зависимости и не найдет работу.

По словам самого Боббита, вместо обещанного жилья пара поселила подопечного в доме на колесах на своем участке и приобрела для него старый пикап, который вскоре сломался. Бездомный мужчина считает, что пара не собирается отдавать собранные деньги. Он подозревает, что Макклюр потратила пожертвования на новый BMW и на отпуск в Калифорнии, Флориде и Лас-Вегасе. Макклюр призналась, что считает себя преданной, но надеется, что Боббит еще сможет изменить свою жизнь.

Напомним, бомж вынес из парижского аэропорта 300 тысяч евро. Кроме этого, в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского.

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