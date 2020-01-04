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Сочельник перед Рождеством 2020: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" пишут о самых важных запретах и ограничениях в канун Рождества 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:45
6 января отмечаем Сочельник 2020
6 января отмечаем Сочельник 2020
Фото: instagram.com/_love_for_christmas

6 января православные христиане отмечают Сочельник 2020. В канун Рождества обязательно нужно попросить прощения у тех, кого вы обидели, приготовить постный ужин, а также надеть светлую одежду и зажечь в доме свечи, чтобы привлечь благополучие.

6 января нужно зажечь в доме свечи
6 января нужно зажечь в доме свечи
Фото: instagram.com/_nadias_world

Согласно украинской традиции, вечером 6 января принято навещать своих родителей и крестных. Кроме того, в Сочельник ходят колядовать.

Смотрите видео, каким должно быть меню на Сочельник:

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Важно помнить, что в этот день существует целый рад запретов. Ниже – самые важных из них.

Что нельзя делать на Рождественский Сочельник 2020

  • Уже 6 января вечером нельзя ничего делать по дому, поэтому все дела, в том числе и еду, лучше приготовить 5 января.
  • На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.
  • Нельзя употреблять и спиртное.

6 января отмечаем Рождественский Сочельник 2020
6 января отмечаем Рождественский Сочельник 2020
Фото: instagram.com/balkocisko

  • 6 января все еще действуют правила Рождественского поста.
  • Накануне Рождества и в само Рождество запрещается охотиться или рыбачить.
  • Также 6 и 7 января церковью запрещено гадать и ворожить.
  • Нельзя садиться за праздничный стол старой или нестираной одежде.

Приметы на 6 января

  • Иней на деревьях – к хорошему урожаю хлебов.
  • Если на Рождество капель – не уродится ни огурцов, ни проса, а греча хороша будет.
  • Снежная погода – добрые хлеба.
  • Ясный день-к хорошему урожаю.
  • Коли тропинки черны – урожай на гречу.
  • Метель на Рождество – пчелы будут хорошо роиться.
  • Погода ясная – к урожаю гороха.
  • Зима резвится не в лесу, а у нас на носу.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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