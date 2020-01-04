Сочельник перед Рождеством 2020: что ни в коем случае нельзя делать
"Сегодня" пишут о самых важных запретах и ограничениях в канун Рождества 2020
6 января православные христиане отмечают Сочельник 2020. В канун Рождества обязательно нужно попросить прощения у тех, кого вы обидели, приготовить постный ужин, а также надеть светлую одежду и зажечь в доме свечи, чтобы привлечь благополучие.
Согласно украинской традиции, вечером 6 января принято навещать своих родителей и крестных. Кроме того, в Сочельник ходят колядовать.
Смотрите видео, каким должно быть меню на Сочельник:
Важно помнить, что в этот день существует целый рад запретов. Ниже – самые важных из них.
- Уже 6 января вечером нельзя ничего делать по дому, поэтому все дела, в том числе и еду, лучше приготовить 5 января.
- На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.
- Нельзя употреблять и спиртное.
- 6 января все еще действуют правила Рождественского поста.
- Накануне Рождества и в само Рождество запрещается охотиться или рыбачить.
- Также 6 и 7 января церковью запрещено гадать и ворожить.
- Нельзя садиться за праздничный стол старой или нестираной одежде.
- Иней на деревьях – к хорошему урожаю хлебов.
- Если на Рождество капель – не уродится ни огурцов, ни проса, а греча хороша будет.
- Снежная погода – добрые хлеба.
- Ясный день-к хорошему урожаю.
- Коли тропинки черны – урожай на гречу.
- Метель на Рождество – пчелы будут хорошо роиться.
- Погода ясная – к урожаю гороха.
- Зима резвится не в лесу, а у нас на носу.
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