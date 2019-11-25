"Соседи боятся подходить": как живет женщина с 31 пальцем

У жительницы индийского штата Одиша 12 пальцев на руках и 19 – на ногах

В Индии живет женщина с 31 пальцем Фото: Thomas Curryer / Unsplash

63-летняя Кумар Найак из индийского штата Одиша страдает полидактилией – распространенной наследственной аномалией, которая характеризуется необычно большим количеством пальцев на руках и ногах. У женщины 12 пальцев на руках и 19 – на ногах.

Полидактилия у жительницы Индии Фото: LADbible

"Я родилась с этим дефектом и не лечилась, потому что родом из бедной семьи, – объясняет она в комментарии для Daily Mail. – Соседи верят, что я ведьма, и боятся подходить. Иногда посторонние приходят, чтобы посмотреть на мое отклонение. Мне приходится сидеть дома, потому что ко мне относятся не так, как к другим".

Кумар Найак Фото: LADbible

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Полидактилия – анатомическое отклонение, характеризующееся большим, чем в норме, количеством пальцев на руках или ногах у человека, собак, котов и лошадей. Как правило, дети с этим заболеванием проходят лечение с хирургическим вмешательством еще в раннем детстве. "Рекордсменом" полидактилии является индийский мальчик Акшат Саксен, у которого 34 пальца: по семь на каждой руке и по десять на каждой ноге. Среди знаменитостей шесть пальцев на одной из ног имеют актриса Хэлли Берри и телеведущая Опра Уинфри.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

Но не всегда аномалии смертельны или требуют борьбы за жизнь. После того, как в сети показали фото школьника с редким "синдромом оборотня", оказалось, что Лалит Патидар достаточно популярен в школе, однако иногда незнакомцы кидают в него камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности и чувствует себя с ней комфортно.

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