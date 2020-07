Сострадательный охранник магазина держал зонтик над головой у промокшего пса, фото

Собака терпеливо ждала своего хозяина у входа

В шотландском городе Гифнок (административный центр области Ист-Ренфрушир – Ред.) охранник магазина держал зонтик над собакой, которая под дождем терпеливо ждала у входа своего хозяина. Об этом случае в Twitter написала пользовательница Mel Gracie.

"Поблагодарите сотрудника Morrisons, который не дал намокнуть этому красавцу. "Ведь ты не знаешь, как это быть собакой под дождем", – сказал он", – написала под снимком Mel Gracie.

Охранник в Шотландии держал зонтик над собакой Фото: Twitter | MelGracie

Пост девушки, собравший более 145 тыс. лайков, даже ретвитнула сеть магазинов, где работает охранник.

Кстати, мужчину удалось идентифицировать – это Этан Дирмен. "Похоже, сегодня я сделал многих людей счастливыми", – высказался он на своей странице в Twitter.

Looks like I made a lot of people happy today. https://t.co/cuUfnU3o2a