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Сострадательный охранник магазина держал зонтик над головой у промокшего пса, фото

Сегодня, 11:58

Собака терпеливо ждала своего хозяина у входа

В шотландском городе Гифнок (административный центр области Ист-Ренфрушир – Ред.) охранник магазина держал зонтик над собакой, которая под дождем терпеливо ждала у входа своего хозяина. Об этом случае в Twitter написала пользовательница Mel Gracie.

"Поблагодарите сотрудника Morrisons, который не дал намокнуть этому красавцу. "Ведь ты не знаешь, как это быть собакой под дождем", – сказал он", – написала под снимком Mel Gracie.

Охранник в Шотландии держал зонтик над собакой
Охранник в Шотландии держал зонтик над собакой
Фото: Twitter | MelGracie

Пост девушки, собравший более 145 тыс. лайков, даже ретвитнула сеть магазинов, где работает охранник.

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Кстати, мужчину удалось идентифицировать – это Этан Дирмен. "Похоже, сегодня я сделал многих людей счастливыми", – высказался он на своей странице в Twitter.

"Этан – величайшей души человек! Люди, не оставляйте собак на улице в такую погоду!" – написала в комментариях одна из его подписчиц.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Напомним, ранее "Сегодня" показывали на видео реакцию собак-спасателей на прощание с напарниками. Кроме этого, мы писали о еще одном трогательном случае: овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , Twitter | MelGracie
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