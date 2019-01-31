Сотрудницам фастфуда оставили 20 тысяч долларов чаевых

Известный артист отдал женщинам деньги наличными

Дрейк Фото: instagram.com/champagnepapi

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк оставил двум сотрудницам ресторана быстрого питания McDonald's по десять тысяч долларов каждой в качестве чаевых.

В Twitter появилась фотография певца, где видно видно, как он в компании двух телохранителей общается с темнокожей сотрудницей ресторана быстрого питания. Снимок опубликовал пользователь с ником AJ, ставший свидетелем произошедшего.



INSTAGRAM 29 Янв 2019 в 7:35 PST

Отмечается, что мужчина приобрел в закусочной бургер, после чего подарил сотрудницам деньги наличными.

Пользователи сети под фото начали активно комментировать поступок Дрейка: "Если бы все были так щедры с любыми подарками, мир был бы таким прекрасным!", "Дрейк много делает для простых людей, в отличие от многих других", "В мире должно быть больше таких людей, как он", "Дрейк снова делает Америку великой", – пишут юзеры в комментариях под фото.

Мы также писали, что Дональд Трамп поддержал идею с открытием McDonald's в Северной Корее. Кроме этого, мы писали про суровый российский фастфуд: уборщик заставил школьников мыть пол.

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