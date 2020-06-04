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"Совсем как человек": украинка показала свою "угрюмую" кошку, ставшую звездой в США

На страничку необычного пушистика подписались 44 тыс. пользователей сети

Похоже, у прославленной на весь мир Grumpy Cat появилась серьезная конкурентка. Это кошка по кличке Киця (Kitzia), которая вместе со своей хозяйкой Викторией Отдельновой (Viktoriia Otdielnova) живет в американском городе Орландо, штат Флорида. Виктория переехала в США из Житомира в 2014 году. Она – профессиональный фотограф, работает в сфере логистики.

Аккаунт в Instagram для своей кошки девушка завела чуть более двух лет назад – в апреле 2018 года. На страничку забавного пушистика уже подписались 44 тысячи пользователей сети.

Кошка Киця Фото: Instagram / Grumpy_kitzia

"Мой муж на длительное время улетал на родину, чтобы я не скучала, он подарил мне эту кошечку. Выглядела она вполне обычно, но с возрастом начала делать смешные и угрюмые мордочки. Совсем как человек! У Кици нет никаких отклонений или заболеваний, она вполне здорова", – рассказывает сайту "Сегодня.Lifestyle" Виктория.

Девушка отмечает, что кошка "знает и любит только своих хозяев" и делает угрюмую мордочку, если чужой человек хочет ее погладить. "Киця также не любит, когда в доме закрыты двери. Иначе мне приходится вставать в три часа ночи и открывать их, потому что она царапается. А когда открываешь, – просто уходит", – смеется хозяйка.

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Киця очень любит ряженку. "Редко, но могу позволить ей", – признается Виктория, отмечая, что в Америке есть зоомагазины, где продается качественный органический корм для животных.

Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia Кошка Киця живет в США Фото: Instagram / Grumpy_kitzia 1/14

Из-за необычной внешности кошкой интересуются рекламодатели. "Часто предлагают поучаствовать в рекламе в обмен на сам продукт. Но обращались даже люди из сферы банковских услуг и прочего, к чему мы не имеем никакого отношения. Если честно, не хочу соглашаться на что попало. Лучше сосредоточиться на действительно интересных проектах", – резюмировала Виктория.

Смотрите видео о том, как коты приносят в жизнь счастье:

Напомним, ранее "Сегодня" писали о кошке с редким заболеванием, из-за которого она полностью поменяла окрас. Хозяйка питомца сначала заметила белое пятнышко на мехе животного, а уже через год кошка стала практически полностью белой.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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