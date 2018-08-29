"Совсем уже с ума сошли": пекарню назвали в честь жертвы концлагеря и разгорелся скандал

Заведение в Амстердаме влипло в скандал из-за названия

Кондитерская в Амстердаме попала в неприятную историю с названием. Фото: Анны Франк

Кондитерская в Амстердаме Anne&Frank подверглась критике в Twitter за неудачный выбор названия и была вынуждена его сменить. Об этом стало известно The Independent.

Название пекарни отсылает к имени Анны Франк, ставшей символом страдания еврейского народа во время Холокоста. Владелец заведения Роберто признался, что выбрал такое название из-за близкого расположения магазина к дому Анны Франк в Амстердаме, в котором сейчас открыт ее музей. "Мне показалось, что это милое название. Анна Франк — героиня, в том числе и для меня", — признался собственник одноименной кондитерской.

Однако "красивое" название булочной пришлось по вкусу далеко не всем. Многие раскритиковали владельца Anne&Frank за бестактную связь кондитерской с именем юной жертвы нацизма. "Совсем уже с ума сошли", — пишут в Twitter комментаторы.

Напомним, скандал в центре столицы: киевлян возмутила вывеска "Холокост Кабаре". Кроме этого, сайт "Сегодгя" также писал, что в Запорожской области из-за декоммунизации разгорелся скандал.