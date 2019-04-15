Спорт против наркотиков: Ляшко без сдачи анализов показал, что здоров

Политик регулярно публикует силовые трюки и накачанные мышцы

Олег Ляшко Фото: instagram.com/liashko

Лидер Радикальной партии легко отжался более 40 раз и в очередной раз продемонстрировал, что находится в отличной физической форме. Соответствующее видео Олег Ляшко выложил на своей странице в Facebook.

"Спорт против наркотиков и алкоголя", – так в соцсети подписал фрагмент своей тренировки политик.

Таким образом, очевидно, политик ответил на истерию с анализами двух кандидатов, которые наперегонки пытаются доказать, что здоровы. Ляшко, в свою очередь, регулярно публикует не баночки с анализами, а силовые трюки и накачанные мышцы.

Напомним, ранее мы писали о том, как Олег Ляшко спел песню Кузьмы Скрябина в годовщину смерти певца. Политик спел традиционно дома в караоке, а рядом на диване сидели жена Росита и одна из собак – бульдог Горишек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram