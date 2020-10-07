Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета
Животное облюбовало детский батут на заднем дворе
В Нидерландах появилась спортивная овца, которая показала несколько трюков на детском батуте и стала звездой интернета.
Домашняя любимица по кличке Бамм облюбовали детский батут на заднем дворе дома. Она залезла на него и начала прыгать, чем изрядно порадовала маленькую дочь хозяев дома.
Интересно, что приключения спортивной овечки случились еще весной, но видео в интернете появилось только сейчас.
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