Спрятали в зеркале: женщину в примерочной снимали на скрытую камеру

Менеджера магазина утверждает, что записывающее устройство им не принадлежит

Женщина обнаружила в примерочной скрытую камеру Фото: Depositphotos

Китаянка Чжун пожаловалась на японский магазин одежды Uniqlo, в примерочных которого якобы размещены скрытые камеры для наблюдения за покупателями. По словам женщины, во время примерки она обнаружила похожий на пуговицу подозрительный черный предмет, прикрепленный к верхнему краю зеркала жвачкой. Оказалось, что это скрытая камера, пишет Asia One.

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Менеджера бутика утверждает, что он никогда не сталкивался ни с чем подобным за четыре года своей работы в компании. Более того, сотрудник был убежден, что записывающее устройство не могло принадлежать персоналу магазина, и, скорее всего, его установил один из посетителей. В других девяти примерочных администратор скрытых камер не нашел.

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Uniqlo еще не дали официальных комментариев об инциденте.

Ранее "Сегодня" писали, как китайском городе Циндао (провинция Шаньдун) мужчина, сдававший квартиру через онлайн-сервис Airbnb, несколько месяцев подряд тайно подглядывал за туристами со скрытых камер. Также мы рассказывали, как на скрытую камеру снимали секс пассажиров лайнера.

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