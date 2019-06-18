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Спрятали в зеркале: женщину в примерочной снимали на скрытую камеру

Менеджера магазина утверждает, что записывающее устройство им не принадлежит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Женщина обнаружила в примерочной скрытую камеру
Женщина обнаружила в примерочной скрытую камеру
Фото: Depositphotos

Китаянка Чжун пожаловалась на японский магазин одежды Uniqlo, в примерочных которого якобы размещены скрытые камеры для наблюдения за покупателями. По словам женщины, во время примерки она обнаружила похожий на пуговицу подозрительный черный предмет, прикрепленный к верхнему краю зеркала жвачкой. Оказалось, что это скрытая камера, пишет Asia One. 

Смотрите видео: в метро за пассажирами будут следить скрытые камеры

Менеджера бутика утверждает, что он никогда не сталкивался ни с чем подобным за четыре года своей работы в компании. Более того, сотрудник был убежден, что записывающее устройство не могло принадлежать персоналу магазина, и, скорее всего, его установил один из посетителей. В других девяти примерочных администратор скрытых камер не нашел. 

Смотрите видео: женщина нашла скрытую камеру в женской примерочной

Uniqlo еще не дали официальных комментариев об инциденте.

Ранее "Сегодня" писали, как китайском городе Циндао (провинция Шаньдун) мужчина, сдававший квартиру через онлайн-сервис Airbnb, несколько месяцев подряд тайно подглядывал за туристами со скрытых камер. Также мы рассказывали, как на скрытую камеру снимали секс пассажиров лайнера

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