Спустя год к парню вернулся упавший из окна самолета iPhone

С телефона по-прежнему можно выходить в интернет и отправлять фото и видео

iPhone выпал из окна самолета и вернулся к владельцу через год Фото: Pixabay

В августе 2018 года фотограф из Исландии Хаукур Сноррасон на небольшом самолете снимал видео о паводке на реке Скафтау (юг страны). Во время полета окно было открыто, и он случайно уронил iPhone 6S Plus. Парень уже даже не надеялся когда-нибудь увидеть пропажу, однако почти через год, в сентябре 2019-го, телефон на земле обнаружили туристы. Любопытно, что на устройстве сохранился ролик, который Сноррасон снимал во время полета. Об этом исландец рассказал на своей странице в Facebook.

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Как выяснилось, нашедшие телефон Сноррасона путешественники подключили устройство к компьютеру, увидели название "Haukur´s iPhone", а затем связались с фотографом.

"Знаете что? Выяснилось, что iPhone все еще работает после года, проведенного на земле! В условиях исландской погоды!" – удивился Сноррасон. – Единственное серьезное повреждение – когда я звоню, другие люди не слышат меня", – отметил он, добавив, что с телефона по-прежнему можно выходить в интернет и отправлять фото и видео.

Напомним, ранее новый iPhone 11 высмеяли в сети. Кроме этого, мы писали, как парень случайно поймал "упавший с неба" IPhone X.

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