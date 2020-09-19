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Спят на прилавках и валяются на полу: парень публикует забавные фото отдыхающих в магазине котов

Сегодня, 05:55

Эти снимки собирают тысячи лайков и комментариев

Парень по имени Роб запустил проект, в рамках которого публикует фотографии котов, отдыхающих в магазинах. У него есть странички в Twitter (422 тысяч подписчиков), Instagram (280 тысяч) и Facebook (16 тысяч).

В украинских реалиях это довольно редкое явление, но в американских небольших магазинчиках часто можно встретить котов. Они сидят на прилавках, отдыхают на полу и гуляют, тем самым развлекая посетителей. Кстати, пушистиков пускают даже несмотря на возможные штрафы от 200 до 2000 долларов.

Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
Коты в магазинах стали героями замечательного проекта
Фото: instagram.com/bodegacatsofinstagram
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Эти фотографии собирают тысячи лайков и комментариев

"У них там свой личный оазис", "Вы знаете, что может быть лучше кошки в магазине? Две кошки в магазине", "Это просто прелесть", "Очень мило", "Класс, я бы ходила в такие магазины", "Замечательно", – пишут в комментариях пользователи сети.

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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о шотландском вислоухом коте по кличке Джарвис из Таиланда, который прославился в интернете благодаря безграничной любви к своему хозяину.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Кроме этого, мы писали о толстом коте по кличке Мангго, который прославился благодаря лишнему весу.

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Источники: Сегодня , instagram.com/bodegacatsofinstagram
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