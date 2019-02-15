Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

Сегодня лучше не начинать новые дела

Сретение Господне Фото: из открытых источников

Сретение Господне отмечают 15 февраля православные христиане. Этот день посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

Сретение Господне: история праздника 15 февраля

Слово "сретение" можно перевести, как "встречу". Сретение Господне считается праздником встречи Ветхого и Нового Заветов.

Согласно евангельскому повествованию, на сороковой день после Рождества Христова Мария вместе с Иосифом пришла из Вифлеема к Иерусалимскому храму, принеся сорокадневного младенца Иисуса. По закону Моисееву, родители должны были приносить в храм для посвящения богу своих первенцев на сороковой день после рождения.

В Иерусалиме проживал старец Симеон, который знал, что будет жить до тех пор, пока не увидит Спасителя. 300 лет ждал старец встречи с Иисусом, вел благочестивую и скромную жизнь. В тот день Симеон пришел в храм и увидел, что пророчество сбывается. Он взял Иисуса на руки, а затем отдал его родителям и умер.

Что нельзя делать на Сретение Господне

В Сретение нельзя пропускать церковную службу, а после нее – уходить из храма без сретенских свечей. В этот день нельзя работать, начинать новые дела или отправляться в дальнюю дорогу.

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